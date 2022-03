Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca se intentioneaza distribuirea de pastile cu iodura de potasiu populatiei, pentru ca aceasta sa le aiba la indemana daca va fi nevoie. El a subliniat, insa, ca „lucrul asta nu trebuie interpretat intr-un registru al panicii”, ci ca pe un gest de precautie. „Pentru ca un astfel de […] The post Rafila vrea ca pastilele cu iodura de potasiu sa fie distribuite: „Romanii sa le aiba la indemna in caz de incident nuclear” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .