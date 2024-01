Stiri pe aceeasi tema

- Memorandumurile initiate de Ministerul Sanatatii si Ministerul Dezvoltarii privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din sanatate ar putea fi aprobate saptamana viitoare, a anuntat, joi, ministrul Alexandru Rafila.Anul trecut au fost luate o serie de masuri care au limitat angajarile in sectorul…

- Ieri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a pledat pentru deblocarea posturilor din sistemul sanitar, astfel incat cei aproximativ 4.000 de medici care au terminat, la sfarsitul anului trecut, rezidentiatul si pentru a caror pregatire au fost investite milioane de euro sa ramana sa lucreze in Romania…

- In cadrul evenimentului „PNRR: un salt istoric pentru sanatate in Romania”, ministrul sanatații, Alexandru Rafila, a susținut ca, in prezent, exista in țara noastra 3.500 de proiecte majore de investiții in desfașurare. Intr-un interval de unu, doi sau trei ani, a spus ministrul, acestea vor aduce…

- Uniunea Nationala a Sindicatelor TESA din Sanatate anunta ca va organiza, marti, un protest in fata Ministerului Sanatatii, solicitand majorarea salariilor cu 25%, asa cum a fost aprobata pentru personalul din CAS, si eliminarea completa a discriminarii personalului TESA, in noua lege a salarizarii,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca intelege revendicarile angajatilor de la Directiile de sanatate publica din tara, care au organizat proteste nemultumiti de nivelul de salarizare, aratand ca va face demersuri pentru a fi gasita o solutie atat pentru acesti salariati, cat si pentru…

- Angajatii Caselor de Asigurari de Sanatate vor protesta, marti, la sediul Ministerului Sanatatii si la cel al Guvernului. Totodata, in contextul protestului generalizat care vizeaza lipsa dialogului social, nerezolvarea problemelor din sistem si faptul ca salariile nu au mai crescut din 2018, sindicalistii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, ca mesajul sau a fost „ferm” de la inceput impotriva coruptiei in sistemul de sanatate si a „spagii” in spitale, informeaza AGERPRES . Rafila a fost intrebat de jurnalisti, la Palatul Parlamentului, care este mesajul sau pentru medicii care…

- In acest moment, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 desfasoara la sediul Ministerului Sanatatii cercetari. Din primele informatii este vorba despre cercetari care vizeaza organizarea unui concurs la Directia Politici de Resurse Umane in Sanatate.Potrivit unui comunicat…