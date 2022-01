Rafila: Primele luni ale lui noului an se anunţă dificile, pandemia nu a trecut Primele luni ale lui noului an se anunta dificile, pandemia nu a trecut, iar pentru a le depasi avem nevoie de solidaritate, responsabilitate si empatie unii fata de ceilalti, afirma, intr-o postare pe Facebook, ministrul Sanatatii Alexandru Rafila, care precizeaza ca lucreaza impreuna cu colegii sai pentru a depasi aceasta perioada cat mai repede. ”Dragi prieteni, Va urez sanatate si cat mai multe realizari in anul 2022! Primele luni ale lui noului an se anunta dificile, pandemia nu a trecut, iar pentru a le depasi avem nevoie de solidaritate, responsabilitate si empatie unii fata de ceilalti.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

