Primarul din Targoviște, Daniel Cristian Stan, candidat din partea PSD pentru un nou mandat, a declarat in noaptea de duminica ca a fost reales in funcție. „Mulțumesc pentru susținerea fantastica! Nu am cuvinte sa imi exprim recunoștința! Continuam impreuna! Targoviște!", a transmis Daniel Cristian Stan pe pagina sa de Facebook. Conform rezultatelor preliminare publicate pe […]