- Alexandru Rafila, deputat al PSD a declarat ca ar fi un semn de solidaritate ca Romania sa doneze catre Republica Moldova o parte din vaccinurile primite. ”Controlul pandemiei COVID 19 reprezinta o prioritate pentru toate statele din Regiunea Europeana a Organizației Mondiale a Sanatații și deocamdata…

- Romania iși propune sa vaccineze 60%-70% din populație - in jur de 13 milioane de romani - impotriva COVID-19 in primele 6 luni ale campaniei de vaccinare, a anunțat vineri Valeriu Gheorghița, medic primar boli infectioase la Spitalul Militar Central Carol Davila din București și coordonatorul campaniei…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca Executivul a pierdut total controlul pandemiei de Covid-19, dovada fiind faptul ca Romania a trecut de 10.000 de morți. Ciolacu consider ca premierul Ludovic Orban și ministrul Sanatații, Nelu Tataru, refuza sa iși asume raspunderea, asta pentru ca urmeaza…

- Profesorul Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sanatații, este de parere ca Romania se afla in valul doi al pandemiei de coronavirus. Acesta spune ca același lucru se intampla in multe țari din Uniunea Europeana și ca, in aceasta saptamana, am putea ajunge sa…