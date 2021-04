Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila a declarat ca e nevoie de constituirea unei comisii parlamentare care sa investigheze daca acuzațiile lansate de Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, legate de raportarea greșita a numarului de decese COVID sunt reale. „Noi consideram ca o astfel de comisie este foarte utila…

- „Astfel de audieri nu fac altceva decat sa aduca incredere publicului. Se intampla in toata lumea, și in Congresul SUA. Scopul e sa clarifice toate aspectele publice și care nu fac decat sa creeze confuzie. (...) Inca o data, fac apel la colegii din Biroul Permanent, indiferent de orientarea politica,…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a facut apel la toti membrii Birourilor permanente reunite sa sustina si sa aprobe infiintarea unei comisii de ancheta care sa analizeze modul in care a fost gestionata pandemia, inclusiv aspectele prezentate de Vlad Voiculescu cu privire la datele referitoare la numarul…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila l-a criticat pe Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, despre care ca, atat in acest mandat, cat și in cel din guvernarea Cioloș, nu a facut „altceva decat sa incerce sa compromita corpul medical”. „Nu cred ca a avut o atitudine care a fost in vreun fel in favoarea medicilor…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila l-a ironizat, miercuri seara, la B1 TV, pe Vlad Voiculescu, dupa ce premierul Florin Cițu a anunțat ca i-a transmis ministrului Sanatații sa prezinte saptamana viitoare un raport al activitații desfașurate in vederea pregatirii pentru al treilea val al pandemiei, dar…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, a declarat, sambata, 27 februarie, la Antena 3, ca „nu e niciun pericol” daca elevii vor oferi marțișoare la școala, atat timp cat respecta masurile de protecție, informeaza G4Media . „Nu e niciun pericol,…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), a declarat ca in trecut a fost folosit „pretextul” ca deschiderea scolilor duce la cresterea numarului de cazuri de COVID-19 si a apreciat ca, in contextul pandemiei, trebuie facuta o „prioritizare reala…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), a declarat marti ca in trecut a fost folosit "pretextul" ca deschiderea scolilor duce la cresterea numarului de cazuri de COVID-19 si a apreciat ca, in contextul pandemiei, trebuie facuta o "prioritizare…