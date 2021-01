Rafila: Campania de vaccinare NU se ridică la nivelul așteptărilor. Profesioniștii din sănătate trebuie să fie implicați "Am inceput campania de vaccinare, dar nu se ridica la nivelul asteptarilor, nu transmite informatii legate de vaccin. Nu discutamm de compozitia vaccinului, despre cum actioneaza, despre ce efecte poate produce. Aceste subiecte nu fac parte din campania de informare. Profesionistii din sanatate trebuie sa fie implicati. Sper ca acest lucru sa se schimbe in perioada urmatoare. Sa avem un calendar", a afirmat reprezentantul Romaniei la OMS. Potrivit lui Rafila, vaccinul Pfizer va fi distribuit pana in luna septembrie, ceea ce inseamna "un ritm de 1,2 milioane doze pe luna"."Sper ca si alte vaccinuri… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

