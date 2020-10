Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, a anunțat, joi seara, la Realitatea Plus, ca probabil in urmatoarea luna, Romania va ajunge la 10% din populație care a trecut prin infecția cu noul coronavirusVezi și: Cum ar putea arata viitorul Guvern…

- "Saptamana 19.10.2020 - 25.10.2020 (S43/2020). La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) a fost de 51.730, cu 44% mai mic comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (92.414) si cu 8.6% mai mare comparativ…

- In ziua cea mai "neagra" din Romania, cu un record negativ COVID, medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, vine cu cifre ingrijoratoare. Medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), a declarat ca "intr-o zi in care noi avem 4.000 de cazuri…

- De ieri pana azi, inca 135 de școli au intrat in scenariul roșu, arata datele Ministerului Educației. In ziua in care au fost raportate pentru prima data peste 4.000 de noi cazuri de COVID, in țara sunt, in total, 789 de unitați de invațamant in care se studiaza exclusiv online.Practic, in ultimele…

- Președintele Klaus Iohannis va face o vizita la Institutul Național de Sanatate Publica. Vizita vine in contextul in care Romania a depașit granița celor 3000 de cazuri de Covid-19.Vizita va avea loc la ora 13.30, iar la final Klaus Iohannis va susține o declarație de presa.

- Organizația Mondiala a Sanatații estimeaza ca la nivel global de 20 de ori mai multe persoane decat cele care au fost diagnosticate s-au imbolnavit de coronavirus, a declarat reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila. Din punct de vedere operațional, vaccinarea va fi foarte, foarte complicata.…

- Ziarul Unirea Alexandru Rafila: ,,Nu este exclus ca in aceasta saptamana sa inregistram 2000 de cazuri zilnice” Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, intr-o intervenție telefonica la Digi24, ca avem transmitere comunitara intensa a virusului…

- Semnatarii acestei petiții solicita Ministerului Educației Naționale crearea condițiilor necesare pentru ca, la cererea adultului care are in ingrijire elevul-minor, dreptul la educație sa fie asigurat in forma online, pe toata perioada pandemiei. Initiatorul petitiei isi argumenteaza cererea…