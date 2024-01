Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolul Rafael Nadal, 37 de ani, #672ATP, a jucat primul sau meci dupa aproape un an de absența cauzata de o accidentare dura. Alaturi de Marc Lopez, a cedat pe tabloul de dublu de la Brisbane, 4-6, 4-6 cu australienii Purcell și Thompson. Pe 2 ianuarie va juca la simplu cu Dominic Thiem 347 de zile…

- Spaniolul Rafael Nadal, care revine in competitie dupa aproape un an de absenta, va evolua contra austriacului Dominic Thiem, venit din calificari, in primul tur al turneului de la Brisbane (Australia).Cei doi s-au intalnit de cincisprezece ori in circuit, Nadal castigand noua pattide, inclusiv doua…

- Spaniolul Rafael Nadal, absent din tenisul mondial de aproape un an din cauza unei accidentari, va intalni un jucator venit din calificari la revenirea in competitie, cu ocazia primului tur al turneului de tenis de la Brisbane, competitie de pregatire in vederea Openului Australiei in cursul careia…

- Fanii lui Rafael Nadal și-au recapatat zambetul. Idolul lor, cel supranumit El Matador, cu 22 de trofee de Grand Slam in palmares, e adevarat marea majoritate cucerite pe zgura roșie de la Roland Garros, unde este recordmanul all time, și-a anunțat revenirea pe teren, dupa exact un an de la ultima accidentare,…

- Desemnat Campion ITF la masculin pentru a opta oara, Novak Djokovic stabilește un nou record. A avut un sezon remarcabil. Cu doua trofee in plus fața de Pete Sampras, domina clasamentul all-time al campionilor ITF la masculin. A caștigat din nou premiul pentru prima data dupa 2021 și a depașit acum…

- Lipsa muniției, instalarea iernii, numarul tot mai mare de victime in randul militarilor sai și scaderea galopanta de interes a aliaților fața de conflictul ucrainean ofera Kievului o perspectiva sumbra pentru urmatoarele luni. Un ajutor in scadere sau in

- Dan Șucu, patronul Rapidului, a ramas impresionat de prestația mijlocașului stanga Jayson Papeau (27 de ani) din victoria cu FCSB, scor 2-1. Rapid a invins-o pe FCSB pe Arena Naționala și s-a apropiat la 2 puncte de primul loc, ocupat chiar de „roș-albaștri”. Jayson Papeau a fost unul dintre cei mai…