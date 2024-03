Stiri pe aceeasi tema

- UTA Arad-FC Voluntari și Petrolul Ploiești-FCU Craiova sunt ultimele partide din prima etapa a play-out-ului Superligii. Ambele meciuri se vor desfașura luni. Echipele sunt implicate in lupta pentru evitarea retrogradarii, potrivit mediafax. Partida UTA Arad-FC Voluntari va incepe la ora 17.30. Aradenii…

- FCSB – Petrolul Ploiești s-a incheiat duminica seara cu victoria cu 1-0 a liderului.Cu golul victoriei a fost creditat Luis felipe, insa mingea a intrat in poarta din piciorul lui Țicu. Oaspeții aveau nevoie de o victorie pentru a pastra șanse de acceder

- Gazdele de la Cluj au 45 de puncte, se afla pe locul 3 si au nevoie de victorie pentru a nu pierde contactul cu Rapid si FCSB primele doua clasate . Aflata pe locul 15 cu doar 22 de puncte, Dinamo vine cu un moral foarte bun in Gruia Etapa cu numarul 27 din Superliga, sezonul 2023 2024, incepe vineri,…

- Echipa Otelul Galati s-a impus vineri, pe teren propriu, scor 1-0, in fata formatiei FCU Craiova, in primul meci al etapei a 25-a.Unicul gol al meciului de la Galati a fost inscris in minutul 64, atunci cand Maciel a centrat de pe dreapta pentru Bodisteanu, care a inscris din careu. Dupa cinci minute,…

- Etapa #24 din Superliga s-a incheiat cu duelul dintre FCSB și Farul, terminat la egalitate, scor 1-1, pe Arena Naționala. Vineri, 2 februarie și sambata, 3 februarie, s-a inregistrat același rezultat in cele 4 meciuri (2-1). Duminica au fost doua rezultate de 1-3, iar luni au fost doua remize identice,…

- Adrian Mititelu, finanțatorul lui FCU Craiova, a trecut prin toate subiectele fierbinți ale Superligii. Dialogul cu reporterii GSP a avut loc inaintea partidei cu Dinamo, caștigata cu 2-1. Adrian Mititelu a presimțit victoria cu Dinamo. A venit optimist la stadion și a jonglat cu subiectele. E incantat…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul rundei cu numarul 24 din Superliga. Capul de afiș este ținut de duelul dintre liderul FCSB și campioana Farul. Runda cu numarul 24 din Superliga progremeaza dueluri interesante. Incepe tare inca de vineri, 2 februarie, cu un derby al Moldovei, FC Botoșani…