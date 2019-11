Rafael Nadal confirmă participarea la Turneul Campionilor Rafael Nadal a precizat, pe contul personal de Instragram, ca se va afla la Londra, acolo unde va avea loc în perioada 10-17 noiembrie Turneul Campionilor. Liderul mondial va începe adaptarea cu suprafața de joc începând de joi sau de vineri, speranțele ibericului fiind acelea ca va fi apt sa participe la competiția din O2 Arena.

"Un RMN a aratat o suprasolicitare a mușchilor abdominali. Va calatori la Londra, acolo unde va începe sa serveasca (marea problema dinaintea meciului cu Shapovalov) undeva joi sau vineri. Speranțele sale sunt acelea ca va putea fi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

