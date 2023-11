Stiri pe aceeasi tema

- Apropierea luptelor și intreruperile in alimentarea cu energie electrica fac sa creasca pericolele in jurul centralelor nucleare din Ucraina, a atras atenția miercuri, 29 noiembrie, șeful Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, relateaza AFP, citata de Agerpres.„Sunt numeroase…

- Pericolele cresc in jurul centralelor nucleare ucrainene din cauza apropierii luptelor si a intreruperilor de curent, a avertizat miercuri directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Sunt numeroase pericole care se…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) a indemnat comunitatea internationala sa nu esueze in Iran cum a facut in Coreea de Nord, dotata in prezent cu bomba nucleara, informeaza AFP. „Va trebui sa depunem toate eforturile noastre (…) pentru a impiedica o tara ce are…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a cerut luni Teheranului sa reconsidere decizia de a refuza accesul principalilor sai inspectori responsabili cu monitorizarea programului nuclear iranian, avertizand ca absenta cooperarii risca sa conduca la…

- Iranul a retras acreditarea mai multor inspectori ai Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) insarcinati cu monitorizarea programului sau nuclear, a transmis sambata acest organism al ONU, condamnand o miscare "fara precedent", relateaza AFP, preluata de

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a avertizat luni ca agentia nucleara a ONU si-ar putea vedea afectata functionarea in termen de o luna daca tarile membre nu-si platesc contributiile restante, transmite EFE, preluata

- Energia nucleara este o soluție sigura și curata pentru securitatea energetica și o opțiune competitiva din punctul de vedere al costurilor, fara aceasta neputandu-se realiza trecerea catre un viitor decarbonat, arata compania de stat Nuclearelectrica, intr-un punct de vedere trimis Libertatea.Producatorul…