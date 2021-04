Stiri pe aceeasi tema

- Protest antirestricții la Palatul Cotroceni. Manifestanti cu icoane si pancarte cu mesajul ”Fara pasaport de vaccinare” au scandat ”Jos Arafat!” Cateva mii de persoane s-au adunat sambata in mai multe zone din Capitala pentru a protesta fața de restricțiile impuse de autoritați in pandemie. Oamenii…

- Manifestațiile din ultimele zile sunt caracterizate de numarul extrem de mare de tineri care ies in strada, unii dintre ei chiar adolescenți. Ei ii acuza in mod direct pe Raed Arafat (figura marcanta legata direct de Guvern), Florin Cițu – premierul, Klaus Iohannis – președintele și Poliția („gaborii”,…

- Prezentarea Raportului de Activitate al Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) și al instituțiilor aflate in coordonarea acestuia, aferent anului 2020 a inceput cu un moment de reculegere pentru toți medicii care au murit la datorie.„Pe plan operațional provocarea cea mai mare a fost coronavirusul.…

- Elevii din Romania se vor reintoarce la școala, pe 8 februarie, potrivit unor surse. Decizia a fost luata in urma unei ședințe la nivel inalt, dupa analizarea situației epidemiologice. „Vom lua decizia impreuna cu presedintele Romaniei”, declara premierul Florin Cițu Declaratii Klaus Iohannis: – Am…

- In 14 ianuarie, presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu ministrii Educatiei si Sanatatii, precum si cu seful DSU, Raed Arafat, pentru a discuta daca scolile pot fi redeschise in data de 8 februarie.

- Președintele AUR, George Simon, conduce sambata, in fața Ministerului Sanatații, un protest dupa incendiul de la Spitalul Matei Bals. Protestatarii solicita demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, dar și a șefului DSU Raed Arafat. La manifestație s-au lansat și apeluri anti-Klaus Iohannis.…

- Etapa a doua a campaniei de vaccinare anti-COVID, in care este inclusa populatia cu grad ridicat de risc, a inceput vineri, 15 ianuarie, marcata de imunizarea președintelui Klaus Iohannis.Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a anunțat la Digi FM ca pot fi vaccinați inclusiv…

- ”Am avut o discuție foarte importanta cu premierul, mininstrul Educației, ministrul Sanatații. Tema discuției a constat in: deschidem sau nu deschidem școlile pentru invațamantul fața in fața. Am ajuns in unanimitate la o concluzie importanta. Incepand din semestrul doi, din 8 februarie, majoritatea…