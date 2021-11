Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, secretarul de stat in MAE a anuntat, sambata, ca testele de saliva destinate unitatilor scolare contin un pliant cu instructiuni de folosire. "Este una cu un set de instructiuni...

- Ministerul Educatiei cere Ministerului Sanatatii "clarificari" privind modalitatea de realizare a testarii cu teste din saliva in unitatile de invatamant, solicitand MS sa precizeze daca aceste teste pot fi facute acasa, sub supravegherea parintilor, daca trebuie cerut acordul parintilor pentru administrarea…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat ca pensionarii nevaccinați vor avea acces in instituțiile publice pentru a-și ridica pensiile fizic. De asemenea, de aceeași excepție vor beneficia și persoanele nevaccinate care au de primit alocații pentru copii sau alte prestații sociale. „Din punct de vedere al…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat, vineri, intr-o conferința de presa susținuta la Palatul Victoria, ca toate creșele vor ramane deschise. “S-a abilitat Ministerul Educației sa dea ordinul pentru vacanța de 14 zile, inclusiv afterschool-uri. Creșele sunt…

- Inspectoratele școlare au primit vineri o instrucțiune de la ministerul Educației prin care sunt informate ca instituțiile au datoria sa realizeze informarea publica a școlilor care au clase cu activitatea suspendata. In plus, inspectoratele trebuie sa „intensifice” controlul in școli privind respectarea…

- Secretarul de stat, Andrei Baciu, spune ca putem beneficia de certificatul verde și fara doza a treia de vaccin impotriva Covid-19. Medicul Andrei Baciu a adaugat ca aceasta doza nu este o condiție obligatorie de schema completa de vaccinare. „Apare pe certificatul digital ca s-a facut a treia doza,…