- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, susține ca in cadrul videoconferintei din ultima zi a anului 2019 nu a fost vorba de o cearta a sa cu ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, referitoare la interventia nereusita cu elicopterul SMURD in cazul fetitei in coma de la Govora,…

- Campanie impotriva exportului de animale vii dupa dezastrul de la Midia Foto: Sorin Cealera Unele organizatii pentru drepturile animalelor anunta ca vor lupta si anul viitor pentru interzicerea exportului cu animale vii. Ele atrag atentia ca, la mai bine de o luna de la accidentul din Portul Midia,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat duminica seara ca nu demisioneaza din funcție deși și ca in cazul in care Internele iși asuma sa-l demita, atunci va pleca in alta țara pentru “sunt destule oportunitați in alta parte, unde nu ma considera batran”. Intrebat…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca la nava esuata in Portul Midia, care transporta peste 14.000 de oi, urmeaza sa fie facuta o noua decupare pentru a se verifica daca mai exista animale vii. Daca nu, operatiunea de salvare a oilor va fi incheiata, iar animalele…

- Raed Arafat, secretar de stat in cadrul MAI și șeful DSU, a revenit in aceasta cu o inregistrare video de aproximativ 20 de minute in care vorbește despre "unele aspecte importante in ce privește tentativele de privatizare in sistemul de urgența, ultima tentativa fiind foarte recenta". Șeful Departamentului…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a reacționat, joi seara, dupa apariția imaginilor de la Colectiv, publicate de jurnaliștii de la Libertatea. Arafat a transmis intr-un mesaj pe Facebook ca va veni cu un raspuns. privind imaginile care arata intervenția din primele momente…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a facut precizari, joi seara, privind declaratiile prim-adjunct al IGSU, Cristian Radu, ale inspectorului sef al ISU, Orlando Schiopu si ale inspectorului sef IGSU, Mihai-Mirel Guta. Arafat a precizat ca informatiile prezentate de…