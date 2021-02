Stiri pe aceeasi tema

- Seful DSU, Raed Arafat, a declarat ca este analizata ”componenta cu autoscara” in cazul incendiului izbucnit la un apartament situat la etajul sase si unde o femeie a sarit pe balcon, decedand. Arafat a mai adaugat ca vor fi ascultate si discutiile cu operatorul de la numarul de urgente si vor fi…

- Șeful DSU Raed Arafat a declarat marți la Antena 3 ca se vor lua „cele mai aspre masuri” dupa ce o femeie din Constanța a cazut in gol de la etajul 6 in timp ce incerca sa scape dintr-un incendiu care ii cuprinsese apartamentul, iar mașina pompierilor cu scara a ajuns cu intarziere. Citește…

- Șeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat, a declarat vineri, la Antena 3, ca forțele de intervenție care au intervenit la incendiul izbucnit la Spitalul Matei Balș din Capitala au acționat ireproșabil, motiv pentru care nu este de acord cu faptul ca sunt voci care critica ISU. Afirmațiile vin dupa…

- Jurnalistul Radu Tudor de la Antena 3 ii ia apararea șefului DSU, Raed Arafat , dupa intervenția de la Matei Balș, unde cinci oameni au murit intr-un incendiu. Mai multe persoane din spațiul public i-au cerut demisia lui Raed Arafat, insa Radu Tudor considera ca se manipuleaza „grosolan”, „ordinar”,…

- UPDATE Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a facut declaratii cu privire la posibilele cauze care au declansat incendiul de vineri dimineata, in cadrul unui pavilion al Spitalului Matei Bals. Rudele și aparținatorii pacienților afectați au venit in fața spitalului pentru a se interesa de starea acestora.…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat miercuri, la Antena 3, ca este posibil ca dupa sarbatorile de iarna și Anul Nou sa creasca numarul persoanelor infectate cu COVID-19 daca nu se respecta regulile de protecție. „Este posibil sa avem creșteri dupa…

- O situație critica se inregistreaza in București, unde nu se mai inregistreaza niciun loc liber la secțiile ATI, pentru pacienții COVID. Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta”, se declara ingrijorata de situație, in contextul in care, in aceasta saptamana, se estimeaza necesitatea…

- Managerul Institutului "Marius Nasta" din București, Beatrice Mahler, a declarat, miercuri, ca pacienții care au fost infectați cu COVID-19 au șanse sa ramana cu sechele dupa vindecare, informeaza Antena 3.''O parte dintre pacienții care trec prin infecția SARS-CoV-2 raman cu sechele post-COVID, sechele…