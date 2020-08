Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat, sustine ca nu se teme de faptul ca va fi „executat”, desi acesta a marturisit, miercuri, la „Marius Tuca Show” ca a tot primit mesaje in acest sens. „Cine vrea, sa ma execute! Nu pot sa calculez miscarea si deciziile mele”, a spus el, potrivit MEDIAFAX.Raed Arafat sustine…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, miercuri, la „Marius Tuca Show”, ca teatrele, cinematografele si restaurantele se numara, potrivit OMS, printre factorii de risc ai infectarii cu COVID-19: ,,Acum aproximativ 4 saptamani am pornit cu 100-120 de pacienti la terapie intensiva si acum avem deja 500”.…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a vorbit despre lupta autoritaților cu pandemia de COVID-19. Acesta susține ca indiferent cum s-ar termina, oamenii vor continua sa acuze. "Eu am zis la inceputul luptei cu acest virus, care nu s-a terminat, ca daca se termina bine, cei care au lucrat vor fi acuzați ca au…

- In ultima perioada, nu au lipsit reacțiile și comentariile la adresa masurilor anunțate de autoritați, in lupta contra noului coronavirus, la fel și parerile unor internauți care contesta fie existența, fie pericolul adus de COVID-19, in ciuda faptului ca a fost decretata pandemie. Doar ca de aceasta…

- Seful DSU, Raed Arafat, a precizat miercuri ca institutiile care permit accesul oamenilor in interior fara a le lua temperatura inainte pot fi amendate. Este vorba despre supermarketuri sau locuri cu cel putin 50 de angajati. "Termoscanarea. Regula e regula. Daca nu ia (institutia…

- Chiar daca de azi nu mai este necesara completarea declarației pe propria raspundere pentru deplasarea in interiorul localitații, "asta nu inseamna sa nu respectam regulile", spune Arafat. "Subliniem faptul ca asta nu inseamna sa nu respectam regulile, masca trebuie sa devina obligatorie,…