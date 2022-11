Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ofera o serie de recomandari, in caz de cutremur. Cea mai importanta recomandare a autoritaților este sa nu intrați in panica și sa nu ieșiți pe balcon, holuri sau pe casa scarii blocului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca duminica dupa amiaza, pompierii merg din casa in casa la localnicii din Rosia Montana pentru a le explica celor care au refuzat sa se autoevacueze preventiv care este pericolul si cum sa actioneze in situatia in care primesc…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, recomanda ca, in caz de atac nuclear, populatia sa nu intre in panica, sa ramana in case cu ferestrele inchise si sa asculte recomandarile venite pe cai oficiale. Arafat anunta ca autoritatile vor organiza exercitii privind protectia…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, afirma ca medicina de urgenta din Romania are nevoie de un numar dublu de medici fata de cati exista in prezent in sistemul unitatilor de primiri urgente si al SMURD, scrie News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, medicul Raed Arafat, transmite un mesaj de calm cu privire la un posibil dezastru nuclear care s-ar produce la centrala nucleara de la Zaporojie, din Ucraina, cea mai mare centrala atomica din Europa, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, afirma ca sistemul de medicina de urgenta coordonat de DSU nu este ”o chestie creata de o persoana care a avut un vis”, ci un sistem pe care tari civilizate de pe mai multe continente il aplica de multi ani, scrie News.ro. Fii…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a anuntat, sambata, la Targu Mures, ca Programul national "Punct de prim ajutor. Fii salvator!", care prevede amplasarea a 300 de defibrilatoare in zone publice, va fi lansat in curand. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cinci romani raniti intr-un accident in Bulgaria vor fi transportati, sambata, cu elicoptere, la Spitalul Floreasca din Capitala, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…