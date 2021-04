Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a explicat, luni seara, la Guvern, care au fost cauzele tragediei produse la Spitalul “Victor Babeș”, din Capitala. Principalele declarații ale lui Raed Arafat: Vreau sa sublinez clar ca ce spun acum poate sa fie…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a transmis, vineri, ca ii pare rau pentru disconfortul creat de evacuarea Spitalului Foișor, dar situația COVID-19 obliga autoritațile sa ia decizii care sunt necesare pentru viața tuturor pacienților. Raed Arafat s-a inregistrat pe Facebook…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, luni, ca se iau masuri pentru cresterea numarului paturilor la ATI, mentionand ca se instaleaza TIR-uri de terapie intensiva mobila si se distribuie echipamentele de ventilatie non-invaziva suplimentare. Raed Arafat a apreciat…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat, joi, ca se va putea calatori fara intrarea in carantina dinspre Marea Britanie catre Romania, dupa ce Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. “A fost aprobata lista tarilor, zonelor sau teritoriilor…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat , a declarat duminica, la Antena 3, ca impactul pe secțiile de Terapie Intensiva este foarte mare in aceasta perioada și a indemnat populația sa respecte regulile. ”La București, pe langa unitatea mobila de terapie intensiva care este la…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat duminica seara la TVR ca Romania are șanse mari sa revina la o viața normala …dar nu prea curand. Previziunea șefului DSU este ca spre sfarșitul anului, romanii vor putea simți o viața cu mult mai buna decat in ultimul an. Exista,…

- Primele concluzii ale anchetei Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) privind intervenția de la Constanța, unde o femeie a cazut de la balconul locuinței in flacari, sub ochii pompierilor, vor fi facute publice joi, a anunțat șeful DSU, Raed Arafat. Intre timp, au aparut imagini care…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat ca in etapa a doua a campaniei de vaccinare se pot imuniza inclusiv persoanele care nu sunt incluse in aceasta etapa, daca raman doze de vaccin nefolosite. “Intenția de la Comitet este sa nu se piarda nici o doza. Ce inseamna acest…