"Pacientul s-a prezentat la unul dintre punctele noastre fixe. Prezenta sangerare la nivelul nasului. Tensiunea era marita, pacientul era cunoscut hipertensiv. A primit primul ajutor, dar a refuzat sa mearga la spital. Vreau sa subliniez ca, din ce am vazut, in toate fisele care au fost tinute, toti care s-au prezentat, de regula, daca au fost expusi la gaze, s-a trecut acolo fie ca au avut lacrimare, fie ca au avut tuse sau ceva. In acest caz, se trece mai degraba epistaxisul si HTA. La patru zile dupa, pacientul, care este cunoscut cu probleme cardiace destul de grave, s-a prezentat la spitalul…