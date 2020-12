Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Guvernului a luat apararea masurilor anunțate de autoritați, care, chiar daca sunt „aparent nepopulare sunt luate din respect pentru viața medicilor și a oamenilor". Acesta a vorbit despre starea sistemului medical, pe care l-a caracterizat, „sa zicem bland, deficitar". Citește…

- Klaus Iohannis ține o conferința de presa, marți, la Palatul Cotroceni, la finalul unei ședințe de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei Covid-19, la care au participat mai mulți medici, precum și ministrul Nelu Tataru și secretarul de stat Raed Arafat. Klaus Iohannis,…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca, in prezent, Romania are 1200 de paturi la ATI, dar acest numar poate fi crescut. Situația este alarmanta, in condițiile in care avem zilnic peste 750 de pacienți in ATI.Citește și: Raed Arafat, 'profetie' sumbra referitoare la pandemie: 'Pana in vara anului…

- Raed Arafat a declarat ca lupta cu Covid-19 s-a pierdut și invoca o presiune uriașa asupra sistemului medical romanesc. De asemenea, Arafat precizeaza ca subiectul a fost luat in batjocura, in loc sa se respecte masurile impuse. Raed Arafat a spus ce crede ca se va intampla in continuare, in Romania.…

- Șeful DSU, Raed Arafat, se arata extrem de ingrijorat de faptul ca numarul de cazuri noi cu imbolnaviri COVID-19 crește in Romania.Citește și: Beatrice Mahler: ‘In spitalele din București nu mai sunt locuri la ATI pentru bolnavii COVID. Vorbim de un val secundar nerespectarii regulilor’…

- Situația epidemiei de coronavirus va fi „din ce in ce mai complexa” in Romania, spue șeful DSU, Raed Arafat. El se refera la venirea iernii, cu temperaturi scazute, gripa sezoniera și vacanța de Craciun și revelion. Aceasta, in condițiile unui numar crescut de cazuri de COVID-19 in Romania. „Așteptam…

- Șeful DSU a declarat la Digi24 ca parinții și bunicii care iau copiii de la școala ii deruteaza pe elevi daca ei nu respecta regulile din școala.Citește și: EXCLUSIV - Lista celor 32 de ambasadori propusi de Klaus Iohannis: Cine sunt cei care vor reprezenta Romania „Este un aspect clar.…

- Intr-o postare pe pagina de facebook, Raed Arafat prezinta documentul care atesta ca nu are in prezent niciun dosar penal la DNA, nici in calitate de suspect și nici de inculpat. Totodata, șeful DSU le mulțumește celor care nu au preluat informațiile eronate, care, in opinia sa, au doar rolul de a ii…