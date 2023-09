Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a anuntat ca trebuie revizuita politica in ceea ce priveste adaposturile de protectie civila si acestea trebuie sa fie pregatite, mai ales in zona de frontiera, acolo unde exista un risc din cauza razboiului din Ucraina. Șeful DSU a adaugat ca, desi riscul este unul minim, trebuie protejata…

- Ministerul Apararii Naționale al Romaniei a instalat primele adaposturi antiaeriene pentru oamenii din Plauru, unde pina acum au fost descoperite resturile a doua drone care ar putea proveni din bombardamentele rusești asupra portului Izmail, situat pe malul ucrainean al Dunarii, anunța Noi.md cu referire…

- Șeful DSU Raed Arafat recunoaște ca in Delta au fost amenajate adaposturi speciale pentru ca oamenii sa se ascunda de eventualele atacuri aeriene care pot surveni in zona atunci cand in Ucraina se emit alerte."Vorbim de zone de adapost, unde oamenii pot sta o ora, doua, pana trece alarma. E vorba…

- In conformitate cu Hotararea nr. 31 din 7 septembrie privind adoptarea unor masuri de protectie pe teritoriul national din imediata vecinatate a zonei de conflict din Ucraina, emisa de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, Ministerul Apararii Naționale a inceput marți, 12 septembrie, lucrarile…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat imediat dupa ce MApN a transmis ca noi fragmente dintr-o dona similara celor folosite de armata rusa au fost gasite langa localitatea Plauru, din județul Tulcea, la cateva zile dupa un incident similar. Intr-un comunicat, președintele a transmis ca a discutat…

- „Sambata, 9 septembrie, militari din Forțele Navale Romane, dislocați pentru misiuni de cercetare in zona localitații Plauru, județul Tulcea, au executat activitați de cautare in aria de responsabilitate, ca urmare a primirii unor informații de la autoritațile locale, transmise prin comenduirea garnizoanei…

- „Sambata, 9 septembrie, militari din Forțele Navale Romane, dislocați pentru misiuni de cercetare in zona localitații Plauru, județul Tulcea, au executat activitați de cautare in aria de responsabilitate, ca urmare a primirii unor informații de la autoritațile locale, transmise prin comenduirea garnizoanei…

- Seful serviciului rus de informatii externe (SVR), Serghei Nariskin, a dezvaluit ca el si omologul sau de la CIA, William Burns, au discutat „ce sa faca cu Ucraina” intr-o convorbire telefonica ce a avut loc la sfarsitul lunii trecute. Nariskin a confirmat ca Burns a evocat „evenimentele din 24 iunie”,…