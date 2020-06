Stiri pe aceeasi tema

- Radulescu, BNR: "Reducerea agresiva a ratelor de dobanda ar antrena un atac imediat asupra cursului, care s-ar duce la 5,5 - 5,6 lei/euro. Cine ar avea de castigat dintr-o asemenea nebunie?" Reducerea mai agresiva a ratelor de dobanda ar antrena aproape imediat un atac asupra cursului valutar,…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei intrunit in ședința de astazi, 29 mai 2020, a hotarat urmatoarele: - reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,75 la suta pe an de la 2,0 la suta pe an incepand cu data de 2 iunie; - reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea…

- „Pentru perioada urmatoare, obiectivul imediat al Bancii Nationale a Romaniei ramane asigurarea lichiditatii necesare finantarii cheltuielilor statului si economiei reale in conditii de stabilitate relativa a cursului de schimb al leului si de reducere graduala si sustenabila a ratelor de dobanda. Vom…

- Suciu (BNR): “In perioada imediat urmatoare, dobanzile sunt scazute, daca cineva poate plati ratele, nu e in avantajul sau sa le amane.” Citu: “Amanarea ratelor nu inseamna iertare” Amanarea la plata a ratelor la banci nu este in avantajul persoanei fizice sau juridice, daca…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis vineri, intr-o sedinta de politica monetara de urgenta, reducerea dobanzii cheie cu 0,50 puncte procentuale, de la 2,5%, la 2%, incepand cu data de 23 martie 2020, informeaza BNR. Este importana aceasta reducere, deoarece dobanda…