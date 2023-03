Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Fodor a fost deranjat de un reprezentant auto chiar intr-o benzinarie. Barbatul i-a propus schimbarea autovehiculului sau cu una electrica pentru a proteja planeta. Actorul l-a comparat pe acesta cu persoanele care te intreaba de casatorie sau nașterea unui copil, fara sa-ți respecte intimitatea.

- Anda Calin a primit de curand din partea urmaritorilor sai o intrebare „roșie”, la care a raspuns cu sinceritatea deplina. Iubita lui Liviu Varciu a dezvaluit ce o deranjeaza la prezentatorul TV. Iata declarațiile!

- Adela Popescu are toate motivele sa radieze de fericire. Soțul ei, Radu Valcan, are mare grija sa ii fie un sprijin. Cat de mult se implica indragitul prezentator TV atunci cand vine vorba de creșterea copiilor. Ce a postat vedeta pe o rețea de socializare.

- Fotografii de colecție din copilaria Adelei Popescu. Vedeta a fost cea care a facut publice imaginile vechi surprinse in urma cu cațiva ani buni, pe vremea cand ea era de varsta apropiata cu cea a micuților ei. Soția lui Radu Valcan a scris și cateva cuvinte emoționante sub pozele in care apare alaturi…

- Radu Valcan a postat un mesaj pe contul de socializare, in care și-a anunțat fanii ca s-a intors in Romania, dupa ce a stat o perioada in Thailanda, unde a filmat pentru show-ul „Insula Iubirii”. Anca Țurcașiu, care este și ea plecata de ceva vreme in Thailanda, a reacționat la postarea soțului Adelei…

- Razvan și Irina Fodor se bucura de o vacanța de vis alaturi de fetița lor, insa se pare ca actorul a intampinat și cateva obstacole, care l-au pus in dificultate. Cu toate acestea, acest lucru nu pare le-a afectat foarte mult pe Irina și fetița lor, care nu au bagat in seama nemulțumirile lui Razvan.

- Radu Valcan și Adela Popescu au evadat din rutina zilnica din Romania și au decis sa petreaca sarbatoarea de Craciun intr-o destinație turistica exotica. Prezentatorul de la Insula Iubirii și soția lui s-au fotografiat pe o plaja insorita, in plina luna decembrie. Adela Popescu și Radu Valcan au sarbatorit…

- Radu Valcan și Adelei Popescu formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul romanesc. Și, pentru ca in relația lor se vede iubirea de departe, prezentatorul TV nu ezita sa ii aminteasca soției sale, de fiecare data, cat de mult o iubește. Așa cum, de altfel, in urma cu puțin timp, pe…