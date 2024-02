Stiri pe aceeasi tema

- Decizia luata de magistrați este una definitiva, ceea ce inseamna ca din momentul in care documentele ajung in locul unde patronul de la Ferma Dacilor era ținut in arest preventiv, el va putea sa paraseasca locul și trebuie sa mearga direct acasa, unde va sta in arest la domiciliu.Judecatorii au considerat…

- Saveta Bogdan intervine in scandalul momentului dintre Olguța Berbec și Niculina Stoican. Interpreta de muzica populara a facut declarațiile momentului, pentru Antena Stars, in privința celor doua colege de scena. Iata cum vede cantareața aceasta situație!

- Grupul de Facebook Like, principalul vector de sustinere a candidaturii lui Nicolae Robu la Primaria Timisoara, il acuza pe Dominic Fritz, nici mai mult nici mai putin ca a „furat” Festivalul Luminii organizat de Consiliul Judetean. In fapt, in spatele anularii festivalului sta o firma bine racordata…

- Video | Klaus Iohannis intervine in scandalul dintre Marcel Cioiacu și ambasadorul Romaniei in SUA: Președintele a 'urecheat' toate parțilePreședintele Klaus Iohannis a vorbit, marți, inaintea Summitului UE-Balcanii de Vest, despre conflictul dintre Marcel Ciolacu și ambasadorul Romaniei in SUA,…

- Toto Wolff, șeful Mercedes, a scapat de acuzația pentru conflict de interese, iar acum Lewis Hamilton a intervenit luandu-i apararea soției acestuia și cerand schimbari la Federatia Internationala de Automobilism (FIA).

- Echipa feminina de gimnastica s-a calificat, pentru prima data in ultimii 12 ani, la Jocurile Olimpice, si urmeaza sa mearga la Paris, insa Federatia de Gimnastica nu mai are bani pentru antrenamente. Premierul Marcel Ciolacu se implica in aceasta situație halucinanta și a facut declarații la inceputul…

- In urma o zi, a izbucnit un nou scandal in lumea artiștilor, dupa ce Florin Salam s-a aratat deranjat de faptul ca Jador i-a cantat cateva dintre melodiile lui mai vechi. „Regele manelelor” spunea ca și-ar fi dorit ca macar sa fie anunțat ca artistul are de gand sa interpreteze respectivele piese, in…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, intervine in scandalul dintre prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, și președintele PSD, Marcel Ciolacu. Ciuca spune ca astfel de discuții nu sunt normale intr-o coaliție.