- Influencerul moldovean Nekoglai, unul dintre cei mai populari bloggeri din segmentul vorbitorilor de limba rusa, a promis ca va cumpara drone in valoare de 100.000 de dolari pentru armata ucraineana, drept razbunare pentru ca a fost torturat in Rusia. El este din Moldova și a locuit la Moscova pana…

- Autoritatile de la Kiev au anuntat ca au facut un nou schimb de prizonieri cu Rusia. Astfel, 50 de militari ucraineni, intre care 33 de ofiteri, s-au intors acasa, in a doua zi a Craciunului de rit vechi.

- UPDATE 07:20 - Planificatul summit UE-Ucraina anuntat de blocul european nu va avea loc la Bruxelles, contrar informatiilor initiale, ci la Kiev, a anuntat luni seara Biroul prezidential din capitala Ucrainei, informeaza marti dpa.UPDATE 07:15 - Politia ucraineana afirma ca a descoperit 25 de lagare…

- Mai multe valuri de drone rusești au atacat infrastructura vitala a Kievului și a zonelor inconjuratoare, bombardamentele incepute de Anul Nou de catre Moscova continuand și in a doua zi a lui 2023, transmite The Guardian. In dimineața zilei de luni, sistemele de aparare ucrainene au distrus 20 de obiecte…

- O persoana a fost ucisa și alte cinci ranite in lovituri ucrainene impotriva regiunii ruse Belgorod, la frontiera cu Ucraina. Localitațile și infrastructurile din regiune sunt frecvent atacate cu focuri de arma, adesea mortale, atribuite de catre Moscova armatei ucrainene. Distrugeri, 14 case avariate…

- Șeful Națiunilor Unite(ONU) pentru asistența, Martin Griffiths, a declarat joi (15 decembrie) ca este puțin probabil ca acordul cu Ucraina cu cereale la Marea Neagra sa fie extins in termen scurt pentru a include mai multe porturi ucrainene sau pentru a reduce timpul de inspecție. Kievul a cerut extinderea…

- Orasul Odesa, in sudul Ucrainei, a ramas aproape in totalitate fara electricitate dupa un atac cu „drone-kamikaze” lansat de Rusia in timpul noptii, au anuntat sambata autoritatile ucrainene, informeaza AFP, preluata de Agerpres. „Deocamdata, orasul este fara electricitate”, a declarat un consilier…

- Razboi in Ucraina, ziua 287. Statele Unite a avertizat marți ca "nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului.