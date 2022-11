In varsta de 20 de ani, Radu Ștefan Banica e foarte ocupat cu cariera sa, dar și cu studiile. Joaca in mai multe piese de teatru, dar e și student la UNATC, in ultimul an. De viața personala spune ca nu are timp, se dedica total vieții sale profesionale. Intr-un interviu pentru playtech.ro , baiatul cel mare al lui Ștefan Banica jr. a dezvaluit in ce piese de teatru poate fi vazut in perioada urmatoare. Deja urca pe cele mai mari scene, alaturi de actori consacrați. „Urmeaza avanpremiera spectacolului “O noapte furtunoasa”, pe 28 noiembrie, luni, la sala Studio, la Teatrul Național. Urmeaza premiera…