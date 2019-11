Stiri pe aceeasi tema

- 10 noiembrie este zi de alegeri pentru toți romanii, chiar și pentru cei aflați in spatele gratiilor, precum Liviu Dragnea și Radu Mazare. Ce alte ”vedete” iși mai pot exercita acest drept din inchisoare? Liviu Dragnea și Radu Mazare, vot din spatele gratiilor Administrația Naționala a Penitenciarelor…

- Liviu Dragnea a provocat un lung de dezbateri dupa ce s-a anunțat ca iși dorește sa iasa din inchisoare și mai ales dupa ce a primit acceptul pentru acest lucru. Intre timp, iubita sa Irina a facut un lucru de neimaginat. Liviu Dragnea a trait momente de fericire maxima. El a fost eliberat din inchisoare,…

- Viorica Dancila a fost intrebata, sambata, daca a vorbit cu Liviu Dragnea in ziua in care acesta ar fi avut o invoire si ar fi iesit din Penitenciarul Rahova. Premierul demis spune ca nu a luat leg?...

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, afirma ca nu a luat legatura cu Liviu Dragnea in ziua in care acesta ar fi iesit din inchisoare, in baza unei invoiri. Prezenta, sambata, in localitatea aradeana Pancota, Viorica Dancila a fost intrebata daca a vorbit cu Liviu Dragnea in ziua in care acesta ar fi avut…

- Cererea lui Liviu Dragnea de a obține o permisie luni, 28 octombrie, de ziua lui, a fost respinsa de directorul penitenciarului dupa ce fusese aprobata de comisie. Potrivit G4Media.ro, cererea ar fi fost respinsa dupa ce informația a ajuns in presa, pentru ca Dragnea ar fi fost favorizat fața de alți…

- Liviu Dragnea nu va mai ieși din inchisoare pentru o zi, dupa ce conducerea Penitenciarului Rahova a respins cererea sa de permisie, au precizat surse din ANP, pentru MEDIAFAX. Se pare ca decizia ANP a survenit pentru ca presa a aflat ca fostul lider PSD va ieși din pușcarie.Surse din ANP…

- Liviu Dragnea va iesi din inchisoare pentru o zi, dupa ce a primit permisie de la conducerea Penitenciarului Rahova, au precizat surse judiciare pentru Mediafax. Potrivit acelorasi surse, citate de Mediafax, Dragnea va beneficia de ziua libera la inceputul lunii noiembrie. Fostul presedinte al PSD Liviu…

- Fostul președinte al PSD Liviu Dragnea a solicitat și a primit o zi de permisie din Penitenciarul Rahova, unde executa o pedeapsa de 3 ani și jumatate de inchisoare, au declarat pentru G4Media.ro surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP). Potrivit surselor citate, Dragnea va…