- Pana la data de 16 februarie 2021, in județ s-au inregistrat 14840 de persoane confirmate pozitiv, 13493 de persoane vindecate și 400 de decese. Luni, in Alba au fost prelucrate 687 de probe (314 probe la DSP si 373 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 164878.…

- Cel mai mare instrument financiar al Uniunii Europene din istorie, Mecanismul de Redresare si Rezilienta, este supus la vot in Parlamentul European marti, 9 februarie. Bugetul stabilit de Comisia Europeana pentru acest mecanism este de 672 de miliarde de euro. "Simt o mare responsabilitate…

- Pana la data de 25 ianuarie 2021, in județ s-au inregistrat 13622 de persoane confirmate pozitiv, 12550 de persoane vindecate și 362 de decese. Duminica, in Alba au fost prelucrate 302 probe, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 153182. In ultimele 24 de ore au…

- Pana la data de 17 ianuarie 2021, la nivelul județului s-au inregistrat 13254 de persoane confirmate pozitiv, 12018 de persoane vindecate și 350 de decese. Sambata, in Alba, au fost prelucrate 277 de probe, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 149118. In ultimele…

- Astazi, 23 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 85 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri 11 au fost atribuite Municipiului Sebeș și 1 comunei Vințu de Jos . Localitațile din care provin cele 85 cazuri…

- Astazi, 15 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 90 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 3 au fost atribuite orașului Abrud. Localitațile din care provin cele 42 cazuri de COVID-19 raportate astazi,…

- Astazi, 10 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 106 de cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 7 au fost atribuite Municipiului Aiud. Localitațile din care provin cele 106 cazuri de COVID-19 raportate astazi,…

