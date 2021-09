Radu Magdin, analist politic: „Președintele Iohannis a arătat că este părtaș, fiind parte a problemei, nu soluția” „Este o decuplare intre agenda reala a populației și coșmarul pe care il traim. Imaginea externa nu este fundamnetal diferita de cea interna. Ambasadele, afaceriștii care urmaresc ce se intampla aici, transmit direct acasa ce se intampla la noi. Lumea rade compatimitor de noi, riști sa fi calificat ca un fel de țara cu atitudine provinciala. Nu e ușor sa ajungi la acest nivel al peniblilui, multa lume spune „wow” cande vede ce se intampla acum. Sa nu uitam ca memoria politica nu este de lunga durata. Nu știu daca liderii vor deconta percepțiile de blat. Daca nu-și revizuiesc comportamentul, in… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, miercuri seara, ca premierul Florin Citu nu poate conduce un Guvern, motiv pentru care ar trebui sa demisioneze, acuzandu-l totodata de "cinism si rea vointa". "Florin Citu a aratat in aceasta seara ca nu poate conduce nimic. Cu atat mai putin un Guvern. Abuzul de…

- In ultimele luni, s-a tot vorbit despre un eventual divorț intre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu, mai ales dupa ce barbatul a fost surprins intrand in casa altei femei. Dupa acest episod, designerul a declarat ca nu divorțeaza de soția lui, in timp ce aceasta s-a abținut de la comentarii, pe motiv…

- Postul american de televiziune NBC a anuntat, luni, ca Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost "cele mai urmarite din istorie pe internet", in ciuda audientelor in scadere la TV in raport cu Jocurile precedente, conform presei de specialitate, citata de AFP. Jocurile au atras pe NBC o audienta…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, joi, dupa ce a venit cu bicicleta la Palatul Cotroceni, ca miscarea este foarte importanta pentru sanatate. "Astazi am venit cu bicicleta la birou. E important sa facem miscare, fie ca alegem bicicleta sau mersul pe jos. E sanatos si, in plus, reducem…

- Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a anunțat pe Facebook, acolo unde ducre o campanie intensa impotriva actualei administrații a orașului, ca este hotarat sa candideze din nou pentru noul mandat la carma Timișoarei. “Da, o spun fara ezitare, vreau sa mai candidez pentru ca ma doare sufletul…

- Dilip Kumar a murit la varsta de 98 de ani. El este considerat cel mai mare actor din India și a facut parte din generația de aur a cinematografiei de la Bollywood.Salman Khan a marturisit ca Dilip Kumar a fost idolul sau și a transmis un mesaj de condoleanțe pe rețelele de socializare.„Cel mai bun…

- O noua lovitura pentru administrația Coliban. Este vorba despre procesul intentat de firma P&P SRL, care a contestat in instanța Hotararea Consiliului Local inițiata de primarul Allen Coliban, pentru rezilierea contractului referitoare la exploatarea parcarilor publice de pe domeniul public. Solutia…

- Vasta operațiune care a dus la arestarea a circa 800 de infractori din intreaga lume a fost posibila cu ajutorul unuia dintre ei, a dezvaluit poliția australiana, potrivit BBC. Individul, un dealer de droguri cu reputație de influencer in lumea crimei organizate, a fost folosit de polițiști pentru a…