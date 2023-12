Stiri pe aceeasi tema

- Evoluțiile lui Radu Dragușin in Serie A au atras atenția cluburilor europene, iar Genoa s-a grabit sa ii ofere un nou angajament valabil pana in 2028. Fundașul roman poate schimba totuși echipa pentru suma corecta.

- Radu Dragușin (21 de ani), fundașul central de la Genoa, ar fi urmarit și de Tottenham, dupa ce Newcastle și-a aratat interesul fața de el. Internaționalul roman impresioneaza in acest sezon la Genoa, iar recent a marcat și primul gol in Serie A, la victoria cu Verona, 1-0. Ar fi atras atenția mai multor…

- Fundașul central Radu Dragușin (21 de ani) a fost decisiv in victoria pe care Genoa a obținut-o cu Verona, 1-0, in etapa a 12 din Serie A. Dupa ce a marcat singurul gol al meciului, in minutul 44, cu o execuție spectaculoasa, fundașul roman a vorbit despre importanța reușitei sale și despre planurile…

- Internationalul roman Radu Dragusin a marcat primul sau gol in Serie A, vineri seara, cand a reusit golul prin care Genoa a invins-o pe Hellas Verona (1-0), pe teren propriu, in etapa a 12-a a primei ligi italiene de fotbal, informeaza Agerpres.Dragusin a inscris cu un sut din voleu la pasa lui Ridgeciano…

- AC Milan considera ca prioritar este transferul unui stoper pentru mercato din ianuarie. Radu Dragușin (21 de ani) ar putea fi luat ca imprumut de la Genoa pentru 18 luni cu obligație de cumparare abia in iulie 2025. De internaționalul roman se mai intereseaza Newcastle și West Ham. Evoluțiile bune…

- Fundașul central Radu Dragușin (21 de ani) ar fi intrat in atenția celor de la Newcastle. Presa din Italia a anunțat ca prestațiile lui Radu Dragușin din Serie A sunt atent urmarite de un reprezentant al clubului Newcastle. Acesta s-ar fi deplasat in Italia pentru a-l urmari pe roman, in meciurile Genoei,…

- Radu Dragușin (21 de ani), integralist aseara in meciul caștigat de Genoa (1-0) cu Salernitana, a avut din nou o prestație apreciata in presa italiana. „Mereu atent pe faza defensiva. Prima ocazie de gol a gazdelor i-a aparținut”, a comentat agenția Tuttomercatoweb.com, care i-a acordat not 6,5. Radu…

- Fostul internațional Florin Raducioiu (53 de ani) crede ca Radu Dragușin (21 de ani), fundașul central al italienilor de la Genoa, locul 15 in clasamentul Serie A, va ajunge in viitorul apropiat in Premier League, cel mai puternic campionat al lumii. Vineri, publicația italiana Calcio Mercato scria…