- Antrenorul Ange Postecoglou a dezvaluit ca fundașul roman Radu Dragușin ar putea sa fie titular din primul minut in partida pe care echipa sa, Tottenham, o va juca sambata seara in deplasare cu Fulham, in cadrul etapei a 29-a din Premier League, conform informațiilor DPA “Dragusin va fi pe teren maine…

- Radu Dragușin (22 de ani) a primit o veste excelenta din partea managerului lui Tottenham, inaintea derbyului cu Fulham, de sambata seara. Ange Postecoglou a spus la conferința de presa ca nu exista dubii asupra celui care-l va inlocui pe Micky van de Ven pe „Craven Cottage”. Va fi prima apariție in…

- Radu Dragușin, 22 de ani, va juca in weekend primul sau meci ca titular la Tottenham, sambata, in deplasarea cu Fulham. Managerul lui Tottenham, Ange Postecoglou, a declarat miercuri ca Micky van de Ven nu se va putea reface atat de repede dupa leziunea musculara. Micky van de Ven a fost revelația sezonului…

- Radu Dragușin, cel mai scump jucator roman din istori e, nu se dezminte. Micky van de Ven e convins de forța lui Radu Dragușin. Un videoclip cu Dragușin de la primul antrenament a devenit, de altfel, viral pe rețelele sociale, Richarlison fiind, la randul sau, impresionat de forța sa fizica a fotbalistului.…

- Mircea Lucescu (78 ani) este de parere ca Radu Dragușin (21 de ani) ar trebui sa se transfere in Premier League, unde Tottenham este interestaa de el. Radu Dragușin este printre cei mai cautați fotbaliști in acest start de an. Fundașul central al celor de la Genoa este dorit cu insistența de Napoli,…

- Tottenham face totul pentru a-l transfera pe Radu Dragusin! Echipa din Premier League ar fi facut initial o oferta de 25 de milioane de euro pentru fundasul nationalei, dar acum englezii pluseaza. Potrivit jurnalistului italian Rudy Galetti, Tottenham le ofera celor de la Genoa circa 27 de milioane…

- Fundasul roman Radu Dragusin a marcat golul echipei Genoa, care a terminat la egalitate cu Inter Milano, scor 1-1, pe teren propriu, in etapa a 18-a din Serie A. Conform jurnalistului italian Fabrizio Romano, Dragușin s-a ințeles cu Tottenham, singurul impediment pentru transferul in Marea Britanie…

- Fundașul central Radu Dragușin (21 de ani) are șanse tot mai mari sa plece de la Genoa in aceasta iarna. Tottenham e tot mai interesata de un transfer. Radu Dragușin este curtat de multe echipe din Serie A și Premier League, dar Tottenham a inceput deja demersul pentru transfer. Radu Dragușin și-a dat…