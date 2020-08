In cursul zilei de astazi, 18 august 2020, Radu Cristian, candidatul propus de PSD pentru Primaria Sebeș și-a depus candidatura, alaturi de echipa sa. „Am luat startul pentru Sebeș! Pentru o administrație in beneficiul oamenilor! Pornim oficial intr-o noua campanie. Alaturi de prietenii mei, alaturi de colegii mei, am depus listele pentru inscrierea in competiția electorala, manați de sentimentul ca facem ceea ce trebuie. Sunt sigur ca e un inceput bun. Vine vremea sa construim pentru Sebeș! Sunt deja ani de cand activitatea mea este publica. In toate acțiunile mele, am incercat sa fac bine, sa…