Stiri pe aceeasi tema

- In seara de Moș Nicolae, a avut loc deschiderea oficiala a Targului de Craciun Pitești, ediția acestui an fiind una inedita, intr-un concept nou, sub patronajul Targului de Craciun Sibiu, municipiul nostru intrand, astfel, in randul orașelor ce se pot bucura de un Targ de Craciun recunoscut la nivel…

- „Poșta lui Moș Craciun” Regulament Și anul acesta Moș Craciun vine la Buzau și vrea sa afle poveștile Craciunului de odinioara. Cum se impodobea bradul cand nu existau magazine de decorațiuni? Ce daruri se gaseau in sacul Moșului? Ce bunatați se pregateau de sarbatori? Cum se jucau copiii…

- Sarbatorim, astazi, unul dintre cei mai iubiti sfinti din calendar: Sfantul Ierarh Nicolae. Aproape 800 de mii de romani iși sarbatoresc onomastica. In tradițiile populare se spune ca aceasta este ziua in care vine cu adevarat iarna, pentru ca din barba moșului Nicolae se scutura zapada si incepe sa…

- V ati intrebat vreodata ce fac Mos Craciun si spiridusii dupa ce impart toate cadourile Hai sa va spun eu: in satul Korvatunturi din inima Laponiei, acolo unde s a nascut Mosul, toata lumea intra intr o vacanta binemeritata, care dureaza douasprezece zile, de la Craciun pana la Boboteaza.Din aceasta…

- Universal Music Group (UMG), liderul mondial in muzica, a primit astazi nominalizari pentru familia sa de artiști, de inregistrari, compozitori, și parteneri distribuiți care acopera aproape toate categoriile, conduși de Jon Batiste, cel mai nominalizat artist din acest an, care a primit 11 nominalizari,…

- Fagarasul da startul sarbatorilor de iarna in 5 decembrie, atunci cand va fi aprins iluminatul festiv. Startul sarbatorilor de iarna va fi dat in seara de 5 decembrie, la Fagaraș, anunța autoritațile locale. Momentul aprinderii iluminatului festiv va putea fi urmarit, in direct, și pe pagina de Facebook…

- In Laponia, orașul Rovaniemi, in care se afla satul Moș Craciun, a fost acoperit cu zapada. Acest lucru este evidențiat de datele City of Rovaniemi. Dupa cum putem vedea din imaginile video, satul lui Moș Craciun s-a pomenit intr-o adevarata poveste de zapada - el a fost acoperit cu un strat gros de…

- Maniera de conducere a noii guvernari este criticata și de un alt fost deputat al Platformei DA, Alexandru Slusari. Slusari i-a indemnat pe cei de la PAS sa se apuce de treaba și sa termine cu declarațiile in vint, transmite Știri.md. ”Dincolo de unele numiri dubioase, eu nu ințeleg tot mai multe lucruri…