- Consilierul american pentru securitate naționala, Jake Sullivan, a avertizat cu privire la un raspuns complet al NATO in cazul in care rușii ar lovi statul membru Polonia, dupa un atac asupra unei baze militare ucrainene la aproximativ 16 km de granița.

- Invazia Ucrainei afecteaza puternic economia Rusiei, iar efectele le resimte și comunitatea de afaceri din Romania. Dupa ce grupul Lukoil a cerut public incetarea conflictului armat, site-urile sale, inclusiv cele ale Lukoil Romania și Petrotel Ploiești, rafinaria asociata, au fost

- BBC anunța ca un fum negru a fost vazut peste sediul serviciilor secrete ale apararii ucrainene din centrul Kievului. Ucraina spune ca unele dintre centrele sale militare de comanda au fost lovite de rachete rusești. Lupte grele intre armata rusa și cea ucraineana la aeroportul Hostomel (circa 30 km…

- Doua rachete rusești au lovit joi o baza militara din Brovary, o suburbie a Kievului, capitala Ucrainei, anunța Anton Gerashchenko, consilier al ministrului Afacerilor Interne din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Primele trupe americane, care sa-i sprijine pe aliatii NATO din Europa de Est pe fondul unei consolidari militare rusesti la granita cu Ucraina, au sosit, sambata, la baza militara Rzeszow din sud-estul Poloniei, anunta Reuters, potrivit Agerpres. Un avion mic care transporta ceea ce o sursa…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat intr-o conferinta de presa ca va fi crescuta prezenta militara in Polonia si Romania, in contextul situatiei de la frontierele Ucrainei, pentru ca exista o obligatie in termenii Articolului 5 din Tratatul NATO, de a apara aceste state, precizand ca nu exista o astfel…

- Gazprom considera ca fiind imprudenta revanzarea de catre Germania a gazelor rusesti Poloniei, intr-un moment de crestere a preturilor, dezmintind acuzatiile ca Moscova limiteaza in mod voluntar livrarile spre Europa, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Exista o inversare a fluxului…

