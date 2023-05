RAADPFL „se joacă“ cu montarea noilor locuri de joacă Febra reabilitarii locurilor de joaca in Craiova continua. Schimbarea la fața a unora dintre locurile de joaca a inceput inca de anul trecut. In 2022 au fost modernizate cinci dintre aceste spatii. Locurile de joaca finalizate au fost: cel din Parcul Nicolae Romanescu, cel din Parcul Puskin, doua in Craiovița Noua și unul in Brazda lui Novac. La inceputul anului 2023 se aflau in curs de finalizare locurile de joaca din Craiovița Noua, de la Bigul Nou și cel de la Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri“. Primaria Craiova si-a propus sa inlocuiasca echipamentele de joaca vechi si deteriorate cu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

