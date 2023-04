Stiri pe aceeasi tema

- UE pregatește „restricții de urgența” asupra importurilor de cereale ucrainene catre cinci state membre din apropierea țarii sfașiate de razboi, inclusiv Romania, cedandu presiunilor Poloniei și Ungariei, dupa ce acestea au luat masuri unilaterale pentru a liniști fermierii locali., scrie publicația…

- Polonia și Ungaria au decis interzicerea importurilor de cereale și alte produse alimentare din Ucraina, pentru a-și proteja sectorul agricol, au anunțat sambata guvernele celor doua țari, potrivit Reuters. In urma cu doua zile, Slovacia a blocat vanzarea pe piața a cerealelor venite din Ucraina, dupa…

- Miniștrii agriculturii din Romania, Bulgaria, Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria au convenit vineri, in urma unei intalniri in sistem videoconferința, sa acționeze unitar in problema cerealelor ucrainene și sa nu mai ia decizii in mod separat, anunța Ministerul Agriculturii de la București.

- Președintele Klaus Iohannis va efectua, in perioada 18–26 aprilie 2023, vizite oficiale in Republica Federativa a Braziliei, in Republica Chile și in Republica Argentina. Aceste vizite urmaresc relansarea dialogului la nivel inalt cu statele Americii Latine și redinamizarea interacțiunilor bilaterale…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a vorbit astazi la telefon cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba despre problema cerealelor ucrainene, dupa PSD a cerut MAE sa inițieze discuții diplomatice cu autoritațile din Ucraina pentru suspendarea temporara a exporturilor de cereale pe piața romaneasca.…

- „Eu am o teorie pe care o susțin intru totul. Eu spun ca pot sa obții absolut orice. Eu spun ca de cele mai multe ori, Romania nu reușește sa-și apere interesul sau sa joace in interesul național, așa cum fac alte state.Pe de o parte din neștiința, pe de alta parte din proasta pregatire, pe de alta…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat vineri, la Antena 3, ca nu este de acord cu „placa ca Bruxelles e de vina” ca Romania nu a primit sumele europene pe care le-ar merita pentru fermierii romani afectați de intrarea pe piața a cerealelor ieftine din Ucraina, dupa ce Petre Daea a acuzat…

- Doar 46% dintre romani mai cred ca apartenența Romaniei la Uniunea Europeana este un lucru bun, fața de 62% media europeana, se arata in cea de-a noua ediție a eurobarometrului realizat de Parlamentul European. Potrivit documentului, momentul de cotitura al increderii romanilor in UE a fost pandemia…