QatarEnergy si ConocoPhillips au semnat marti doua acorduri de vanzare-cumparare pentru a exporta anual 2 milioane de tone de GNL in Germania timp de cel putin 15 ani, incepand din 2026, in contextul in care Berlinul cauta noi parteneriate energetice dupa ce Rusia a sistat livrarile de gaz. “Sunt foarte increzator ca aceasta este o alta piesa importanta dintr-o casa pe care am construit-o deja in mare masura”, a declarat Scholz la un briefing de presa, referindu-se la reducerea dependentei de gazele rusesti. El a adaugat insa ca problemele internationale nu ar trebui sa duca la ridicarea unor…