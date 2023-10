Stiri pe aceeasi tema

- Qatarul, una dintre tarile cu rol de mediator in criza ostaticilor luati de Hamas, considera ca este posibila o eliberare „foarte curand” a ostaticilor datorita discutiilor in curs, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din Qatar, Majed Al-Ansari, intr-un interviu acordat sambata…

- Turcia este angajata in discuții cu gruparea militanta palestiniana Hamas cu privire la eliberarea strainilor, civililor și copiilor ținuți ostatici de grup, a declarat marți ministrul de externe Hakan Fidan, scrie Reuters.Vorbind alaturi de omologul sau libanez din Beirut, Fidan a spus ca „multe…

- Membrii familiilor a zeci de ostatici rapiți de militanții Hamas au protestat sambata in fața Ministerului israelian al Apararii din Tel Aviv pentru a cere eliberarea imediata a celor dragi lor, potrivit Euronews.com. ”A fost rapita in pijamale” Liri Elbag este una dintre persoanele despre care se crede…

- Qatarul a anuntat marti, in a patra zi a razboiului declansat de o ofensiva a miscarii islamiste palestiniene Hamas in Israel, ca este ”prea devreme” sa se discute despre un eventual schimb de prizonieri intre cei doi beligeranti, relateaza AFP.Aceasta tara de la Golf a mediat, in trecut, intre Israel…

- Qatar, in coordonare cu Statele Unite, negociaza cu Hamas eliberarea ostaticilor, printre care femei și copii, luați de militanți de pe teritoriul Israelului. Despre aceasta a relatat Reuters. Mediatorii se ofera sa-i schimbe pe deținuți in schimbul eliberarii a 36 de femei și copii palestinieni din…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și Wang Yi, șeful Biroului Comisiei pentru afaceri externe a Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și ministrul chinez de externe, au convenit asupra faptului ca problema crizei ucrainene și situația legata de rezilierea acordului privind cerealele…