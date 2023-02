Procurorii belgieni l-au arestat vineri pe un eurodeputat si l-au retinut pe altul pentru interogatoriu in legatura cu scandalul de coruptie „bani contra influenta” care a afectat Parlamentul European la sfarsitul anului trecut, transmite Reuters. Politia financiara italiana, actionand in numele procurorilor federali belgieni, l-a arestat pe europarlamentarul italian Andrea Cozzolino la o clinica din […] The post „Qatargate”: Inca doi europarlamentari, arestați in scandalul de corupție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .