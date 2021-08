Dincolo de modelele clasice promovate in ghidurile turistice, Tokyo e o colecție de paradoxuri și contraste, regasite in viața reala. Gazeta iți propune o incursiune inedita prin capitala Olimpiadei 2021. Jurnaliștii GSP Justin Gafiuc și Raed Krishan (foto) se afla in Japonia, de unde transmit cele mai importante informații de la Jocurile Olimpice Japonia e o țara a contrastelor și a obiceiurilor complet diferite fața de orice alt colț al planetei. ...