Puya, scandal cu paznicii, în timpul unui concert din Costinești: „Lasă oamenii în pace” Puya a „explodat” pe scena, in timpul unui concert din Costinești și a oprit show-ul nemulțumit ca agenții de paza se purtau urat cu fanii lui. Imaginile au aparut pe TikTok, strangand peste 1.6 milioane de vizualizari și multe comentarii in care rapper-ul era laudat pentru atitudine. Fanii povestesc ca Puya a cerut baieților se urce fetele pe umerii lor, iar cei de la paza nu au fost de acord, motiv pentru care rapper-ul a oprit concertul și i-a certat. „Nu ne strica petrecerea, te rog frumos! Auzi, te rog eu frumos sa lași oamenii in pace. Te rog frumos, lasa oamenii in pace, ca au venit sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Rapperul Puya și-a intrerupt concertul pe care il susținea duminica la Costinești pentru a-i certa pe cei de la paza pentru ca nu ii lasau pe spectatori sa se manifeste. Incidentul a fost surprins de un fan care a postat imaginile pe TikTok, strangand peste 1.6 milioane de vizualizari.

