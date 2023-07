Putin, vizită în China! Anunțul de la Kremlin Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa faca o vizita in China, in vederea unor discutii la nivel inalt, a anunțat miercuri un purtator de cuvant al presedintiei ruse Pe agenda intrevederii se afla cooperarea comerciala si economica, dar si probleme la nivel global, anunta purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin. ”Subiectele sunt destul de volumminoase, nineinteles, in primul rand comertul bilateral si cooperarea economica, dar este important si un schimb de opinii pe tema situatiei in lume, in diverse regiuni, care au importanta speciala pentru fiecare dintre tarile noastre”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin intenționeaza sa viziteze China pentru discuții la nivel inalt, a declarat miercuri, 12 iulie, purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, relateaza CNN . Datele exacte nu au fost inca finalizate, a declarat Peskov. Astfel, potrivit purtatorului de cuvant al…

- Data acestei vizite urmeaza sa fie stabilita, anunta Peskov. Xi Jinping said he expects Putin to visit China in October 2023. It is noteworthy that it was decided to announce a possible visit today, when all NATO members gathered in Lithuania and talked about how dangerous the alliance between Russia…

- Președintele rus Vladimir Putin le-a mulțumit marți, 3 iulie, aliaților care și-au exprimat solidaritatea cu Moscova in contextul revoltei armate de luna trecuta, condusa de șeful companiei militare private Wagner, Evgheni Prigojin, relateaza CNN și The Guardian.„Poporul rus este mai consolidat ca niciodata.…

- Ministerul chinez de Externe nu are nicio informație pe care sa o difuzeze cu privire la o posibila conversație telefonica intre președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping despre revolta celor de la CMP "Wagner". Purtatoarea de cuvint a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning,…

- In luna mai, importurile de petrol rusesc din China au atins cel mai ridicat nivel de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie 2022, potrivit cifrelor oficiale publicate marți de vamile chineze, transmite Le Figaro . Luna trecuta, gigantul asiatic a cumparat aproximativ 9,71 milioane de…

- Presedintele rus Vladimir Putin il elogiaza joi, intr-un mesaj, pe "dragul (sau) prieten", omologul sau chinez Xi Jinping, cu ocazia implinirii varstei de 70 ani, si ii ureaza o consolidare a relatiilor lor, in plin Razboi rus in Ucraina, relateaza AFP. "Va urez sincer, draga prietene, sanatate, fericire,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski spera ca va putea profita de influenta Chinei in conflictul dintre Ucraina si Rusia, in urma unei conversatii telefonice cu omologul sau chinez Xi Jinping, prima dupa inceperea agresiunii ruse contra tarii vecine in urma cu 14 luni, relateaza joi DPA. ”Exista…

- Președintele chinez Xi Jinping a avut miercuri, 26 aprilie, o discuție telefonica cu Volodimir Zelenski, a anunțat președintele ucrainean, care a punctat ca discuția a fost „lunga și plina de insemnatate”, transmite Reuters.„Am avut o discuție telefonica lunga și plina de insemnatate cu președintele…