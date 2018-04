Putin "Terminatorul": Rusia începe fabricarea în serie a roboţilor militari Intr-o inregistrare video inspaimantatoare se arata intreaga masinarie de lupta ce va inlocui multe dintre aptitudinile pe care le dezvolta militarii pe campul de lupta. Liderii militari rusi au dezvaluit de curand "revolutionara" armata de roboti de lupta. In videoclipul prezentat se arata cum robotii umanoizi doboara tintele cu pistoale automate instalate direct in mainile de otel al masinariei. "Nu cream un Terminator, ci o inteligenta artificiala care va avea o mare importanta intr-o multime de domenii", a spus responsabilii militari rusi. In prezentare, inregistrarea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a trimis pentru prima data dupa sfarsitul Razboiului Rece, in contextul amplificarii tensiunilor cu Occidentul, avioane militare in zona Polului Nord, deasupra Americii de Nord, unde Fortele Navale SUA efectueaza exercitii

- Lumea este din ce in ce mai tensionata si mai dezorientata peste tot, nu numai in Romania. Raportul dintre marile puteri se schimba, China devine o putere comerciala, Rusia o putere politica, Putin fiind poate cel mai experimentat s...

- Alina Eremia canta la pian de la 6 ani. Artista a decis sa se intoarca la una din marile sale pasiuni. Dupa o perioada incarcata in care și-a promovat alaturi de Mark Stam single-ul „Doar noi”, artista și-a regasit liniștea reapucandu-se de cantat la pian. „Am decis sa ma reapuc de cantat la pian, pentru…

- „Doua limbi“, melodia romaneasca abia lansata care a atins pe YouTube 4 milioane de vizualizari și face senzație in mediul virtual. Videoclipul a fost filmat la inceputul anului, in Focșani, de un grup de tineri, care se autointituleaza “Generatia 99”. Adolescenții, care s-au nascut in ultimul an al…

- Ilie Nastase spune ce operație estetica a facut Brigitte in secret. Joi seara, de la ora 20.00, la Antena 1, secretele soției fostului tenismen vor fi dezvaluite chiar de fiica acesteia, Sara (10 ani), intr-o noua ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”. Cu acest prilej, aflam ca Brigitte Nastase citește…

- Motivarea avizului negativ al CSM pentru revocarea lui Kovesi. Motivarea in cazul avizului negativ dat de Sectia pentru procurori pe solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruta Kovesi, urmeaza…

- În jur de 3.000 de ruși, aflați sub contract cu compania privata de securitate Wagner, lupta în Siria din 2015, potrivit site-ului rusesc Fontanka, citat de Haaretz. Zeci de astfel de mercenari ar fi fost uciși în urma unui atac eșuat asupra unei baze și rafinarii controlate de…