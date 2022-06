Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca societatile petroliere rusesti nu-si vor opri sondele de petrol, in pofida sanctiunilor impuse de statele occidentale si a eforturilor acestora de a-si diminua dependenta fata de materiile prime energetice importate din Rusia, relateaza Reuters. Statele Unite au introdus in martie un embargo petrolier impotriva Rusiei, la numai cateva zile dupa ce aceasta a atacat Ucraina, iar Uniunea Europeana a decis luna trecuta sa renunte in termen de sase luni la circa 90% din importurile sale de petrol din Rusia si in termen de opt luni la cele de produse…