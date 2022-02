Stiri pe aceeasi tema

- Președintele va oferi „o actualizare privind eforturile noastre continue de descurajare și eforturile diplomatice, precum și despre masarea de trupe militare de catre Rusia la granița cu Ucraina”, a anunțat Casa Alba, potrivit CNN .Ultima oara cand a vorbit Joe Biden despre criza ruso-ucraineana a…

- Recunoasterea de catre Rusia a independentei regiunilor separatiste din estul Ucrainei va constitui o incalcare grosolana a dreptului international, a denuntat miercuri secretarul de stat american Antony Blinken, care a criticat rezolutia votata de catre Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului…

- Dorim noi razboi? Desigur ca nu. De aceea am avansat propuneri pentru un proces de negociere, a declarat Vladimir Putin la o conferinta de presa comuna la Moscova cu cancelarul german Olaf Scholz.Liderul de la Kremlin a confirmat retragerea partiala a trupelor ruse de la granita cu Ucraina, dar a acuzat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a descris situatia din estul separatist prorus al Ucrainei drept un ”genocid”. El a susținut insa, la capatul a aproape trei ore de discuții cu cancelarul german Olaf Scholz, ca Rusia nu vrea razboi, si vrea ”sa continue lucrul in comun” cu Occidentul pentru dezamorsarea…

- Escaladarea razboiului psihologic dintre Statele Unite și Rusia pe tema Ucrainei se apropie cu pași repezi de un punct în care ieșirea pașnica dintr-o criza cu ramificații ample ar putea fi imposibila, arata o analiza a CNN. Președintele american Joe Biden, susținut de întreaga…

- Un parteneriat strategic intre adversarii Occidentului se infiripa, aparent la inițiativa președintelui Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin l-a invitat pe președintele Iranului, Ebrahim Raisi, sa viziteze Rusia. Anunțul despre invitația lansata de Putin a fost facut de un purtator de cuvant al guvernului…

- Președintele rus Vladimir Putin a subliniat ca opțiunile Moscovei sunt diverse, iar ele vor depinde „de ce propuneri imi vor inainta experții militari”, intr-un raspuns oferit pentru televiziunea rusa de stat privind reacția Rusiei daca Occidentul nu ii indeplinește garanțiile de securitate cerute,…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul sa nu depașeasca „linia roșie” a Moscovei in Ucraina și a declarat ca NATO amenința securitatea Rusiei prin organizarea de exerciții și desfașurarea de arme in apropierea granițelor sale, conform Financial Times. Putin a declarat ca Moscova a dezvoltat…