Rusia si-a consolidat grupul naval care stationeaza in Marea Mediterana, in apropiere de coastele Turciei, in contextul in care presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa se intalneasca joi la Moscova intr-o incercare de dezamorsare a tensiunilor dintre cele doua tari, care au escaladat in ultimele saptamani in urma ofensivei regimului sirian in provincia Idlib (nord-vestul Siriei), potrivit publicatiei Vzlgiad. Cele doua fregate echipate cu rachete moderne de croaziera Kalibr - 'Amiral Grigorovici' si 'Amiral Makarov' -, care au plecat…