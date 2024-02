Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate de milion de rusi s-au angajat in industria de aparare incepand din anul 2022, a anuntat vineri presedintele rus Vladimir Putin, o cifra ce ilustreaza intensitatea efortului de razboi pentru a sustine asaltul asupra Ucrainei, relateaza agentiile AFP si EFE, citate de Agerpres."In ultimul…

- Presedintele rus Vladimir Putin va face o vizita oficiala in Turcia pe 12 februarie, țara membra NATO, unde se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat miercuri un oficial turc, citat de Reuters.Calatoria marcheaza prima vizita a lui Putin intr-o tara NATO de cand Rusia a invadat…

- Rusia l-a convocat joi pe ambasadorul Frantei la Ministerul de Externe, la o zi dupa ce Moscova a anuntat ca fortele sale au ucis mercenari francezi in Ucraina, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Liderul partidului turc "Vatan", Dogu Perincek, a venit cu o inițiativa de a crea o alianța militara a Turciei cu Irak, Iran, Rusia și Siria pentru a elimina amenințarea terorista la care este expusa țara sa din cauza acțiunilor Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK este interzis și recunoscut…

- Explozii puternice au fost auzite in unele parti din sud-vestul Rusiei si in Crimeea ocupata, in cursul noptii, transmite BBC. Oficialii rusi spun ca orasul de frontiera Belgorod, unde 25 de persoane au fost ucise sambata, a fost atacat din nou, precum si Sevastopol, in Crimeea, unde o racheta ucraineana…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat ca alianța militara occidentala ar trebui sa fie pregatita pentru vești proaste de pe frontul ucrainean, deoarece Kievul continua sa se apere de invazia totala a Rusiei. „Razboaiele se dezvolta in etape”, a spus Stoltenberg intr-un interviu acordat…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, si comisarul european pentru vecinatate si extindere, Oliver Varhelyi, au propus miercuri celor 27 de state membre ale UE reluarea dialogului la nivel inalt cu Turcia si ameliorarea cooperarii cu…