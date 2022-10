Putin, resemnat după refuzul Germaniei de a accepta gaz prin Nord-Stream 2 Presedintele rus Vladimir Putin a admis vineri ca este putin probabil ca Germania sa mai accepte sa primeasca gaz rusesc prin tronsonul neavariat al conductei Nord Stream 2, dupa ce Berlinul a respins o astfel de oferta a Moscovei. Intre timp, compania rusa Gazprom estimeaza ca repararea acestui gazoduct si a Nord Stream 1 dupa scurgerile provocate de un posibil sabotaj ar necesita inlocuirea unor intregi segmente din conducte, relateaza agentiile Reuters si EFE. Germanii „trebuie sa decida ce este mai important pentru ei: sa-si indeplineasca un fel de angajament in cadrul Aliantei (NATO), asa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

