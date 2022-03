Stiri pe aceeasi tema

- BBC a realizat un reportaj care se axeaza pe fuga rusilor din propria țara. Potrivit reportajului, exodul include țari in care zborurile sunt inca permise și unde nu sunt necesare vize, cum ar fi Turcia, Asia Centrala și Caucazul de Sud. Mulți au fugit in Armenia. Mulți dintre noii emigrați sunt profesioniști…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat telefonic cu cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, și i-a enumerat cerințele Moscovei catre Ucraina, transmite RIA Novosti. Potrivit Kremlinului, este vorba despre statutul neutru fara arme nucleare a Ucrainei, demilitarizarea obligatorie și denazificarea…

- Dmitri Pankin, fost ministru adjunct al Finantelor din Rusia si coleg cu presedintele rus Vladimir Putin la primaria din Sankt Petersburg, conduce Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre. La care Romania detine 14- din actiuni. Reprezentantul statului roman in aceasta banca este liberalul Alin…

- Ambasadorul României la Chișinau, Daniel Ionița își încheie mandatul de 6 ani. Asta dupa ce astazi, 4 februarie 2022, președintele României, Klaus Iohannis a emis un decret de rechemare a diplomatului român, informeaza replicamedia.md. Ionița face parte dintr-un…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat marti, dupa intalnirea cu premierul Ungariei, Viktor Orban, ca Statele Unite si Alianta Nord-Atlantica "au ignorat" principalele solicitari ale Moscovei privind garantiile de securitate. "Este deja clar, l-am informat pe premier despre acest lucru,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni ca fortele tarii sale si ale tarilor aliate trimise in Kazahstan pentru a sprijini puterea kazaha, vizata - potrivit lui - de "terorismul international" se vor retrage din aceasta tara din Asia Centrala de indata

- În timp ce Maia Sandu spune povești la Chișinau ca își ia mâncare de acasa la birou, fostul șef NATO „uita” complet de R. Moldova. Anders Fogh Rasmussen a semnat un editorial în publicația politico.eu unde pomenește despre aspirațiile euro-atlantice a statelor…

- Rachete antitanc Javelin de fabricație americana au fost folosite in timpul exercițiilor de lupta efectuate de forțele armate ucrainene in zona separatista de la granița cu Rusia, relateaza postul de televiziune ucrainean Dom, citat de Reuters . Kievul a primit in 2018 mai multe loturi de muniție americana…